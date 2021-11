Die abgelaufene Handelswoche stand insgesamt im Zeichen der Zinsdiskussion in den USA und in Europa, die zunehmend divergierte, nachdem die EZB eine höhere Toleranz für steigende Inflationsraten signalisierte als die US-Notenbank. Dort drängen einige Mitglieder auf eine frühere Reaktion bei möglicherweise doch nicht so "vorübergehenden" Inflationsraten. Im Ergebnis wertete der US-Dollar gegen den Euro, aber auch andere Währungen, deutlich auf, und die Edelmetalle tendierten schwächer.Gold mit relativer ...

