Der französische Impfstoffentwickler Valneva hat in der vergangenen Woche seine Geschäftszahlen präsentiert und konnte dabei überzeugen. Der Umsatz ist selbst ohne Covid19-Präparate um 18,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und auch das Cash-Polster ist deutlich angewachsen. An der Börse hat sich die Valneva-Aktie bis an den entscheidenden Bereich vorgearbeitet, sodass es jetzt hochspannend wird.

Denn die bisher höchsten Schlusskurse lagen allesamt im Bereich zwischen 22,50 und 22,70 Euro. Aktuell notiert der Kurs bei rund 21,50 und damit weniger als fünf Prozent von dieser Bestmarke entfernt. Gelingt Valneva der Anstieg über 22,50, wäre das ein starkes Signal. Denn oberhalb ...

