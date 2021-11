Halo Collective - Bahn frei zum Akanda-IPO?! Neubewertung jetzt?

Anzeige / Werbung

Was jetzt publik gemacht wurde, könnte am Montag zu heftigen Kursausschlägen bei Halo Collective (WKN: A3C9VV) führen, denn mit einem Mal wird klar, dass sich die Akanda-IPO-Gerüchte bewahrheiten dürften, was sich sehr zum Vorteil der Halo-Aktionäre ausformen sollte, weil Akanda mit einem Vielfachen der aktuellen Börsenbewertung von Halo ins Rennen gehen müsste.

Halo Collective (WKN: A3C9VV) meldete zuletzt eine Versechsfachung der verkauften Cannabismenge, die sich offenbar nur deshalb nicht in einem größeren Umsatzwachstum niederschlug, weil der Grammpreis in Oregon und Kalifornien so stark zurückging. Dennoch setzte man immerhin fast 2 Mio. USD mehr um als im Vorjahr:

Halo Collective Reports Third Quarter 2021 Financial Results

Für meinen Begriff bedeutet das aber dennoch, dass Halo Collective (WKN: A3C9VV) mit seinem operativen Geschäft auf einem guten Weg ist und sogar Quartalsumsätze von 40 Mio. USD möglich sind, wenn der Cannabispreis wieder das Niveau von 2020 erreicht. Zwei weitere Quellen aus dem "Halo-Imperium" eröffnen zusätzliche Kursphantasie!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 13.129.212 Aktien in die Akanda Corp. eingebracht.

Bislang konnte man nur mutmaßen, dass Akanda den Weg an die Nasdaq sucht und somit einer weitaus höheren Bewertung zugeführt wird. Nun werden diese Pläne konkret, denn Halo Collective (WKN: A3C9VV) -CEO Kiran Sidhu twitterte am Freitag nach Börsenschluss:

Akanda macht den großen Schritt zur Notierung an einer nordamerikanischen Hauptbörse. Herzlichen Glückwunsch @tejvirkCEO und das @akandacorp-Team, ihr seid kurz vor der Ziellinie! Halo Collective (WKN: A3C9VV )-CEO Kiran Sidhu im aktuellen Tweet

Noch immer ist man sehr zurückhaltend, das Wort "Nasdaq" in den Mund zu nehmen. Das mag an den sehr strengen Auflagen der SEC liegen, die es bezüglich IPOs gibt - aber jetzt einmal logisch überlegt: "Welche Börse sollte sonst gemeint sein als die Nasdaq?" Für meinen Begriff wird dieses mögliche Nasdaq-Szenario durch die Mitwirkung von Boustad Securities noch weiter erhärtet, die ihren Hauptaktionsradius an der Nasdaq haben.

Ich denke schon, dass der Tweet ein Wink mit dem Zaunpfahl für alle Marktteilnehmer sein könnte. Durch den großen Anteil, den Halo Collective (WKN: A3C9VV) an Akanda immer noch besitzt (fast 70%), kann man praktisch gesehen durch einen Kauf der Halo-Aktie in das Pre-IPO in Akanda investieren. Dass dies absolut Sinn machen kann, beweist eine einfache Rechnung, die man zum derzeitigen Börsenwert in Bezug von Halo (rund 60 Mio. USD) in Bezug bringt.

Bei einem IPO-Preis von 5 USD pro Aktie erlangen die 13 Mio. Akanda-Aktien einen Wert von 65 Mio. USD. Das bedeutet, dass der derzeitige Börsenwert von 60 Mio. USD allein durch die Akanda-Beteiligung gerechtfertigt wird. - Man erhält faktisch das Oregon-/Kalifornien-Geschäft und die 44% Triangle-Beteiligung gratis obendrauf. Meinung Autor

Als Startbewertung für Akanda kann man mit 150-250 Mio. USD rechnen und man wird dann wohl die 50 Mio. USD Kapital, die für den Ausbau von Bophelo und Canmart vorgesehen sind, in der Tasche haben. Anhand der Fläche, die man zu den wohl weltweit günstigsten Konditionen bewirtschaften kann, kann man Vergleiche zu großen und gut etablierten Cannabis Unternehmen anstellen. Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 2 Milliarden CAD - baut auf einer Fläche von 20 Hektar (50 Acre) an - Bophelo hat 200 Hektar [!!!] zur Verfügung.

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV ) kürzlich konkreter werden:

Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:



Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 2 Milliarden CAD

- Bewertung 2 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 8,3 Mrd. CAD

- Bewertung 8,3 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,6 Mrd. CAD