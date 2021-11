Kaum setzt die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) zu einer Erholung an, wird der vorsichtige Versuch sofort wieder im Keim erstickt. So haben wir das schon mehrfach erlebt und auch in den letzten Wochen hat sich das Spiel ein weiteres Mal wiederholt. Seit Anfang Oktober schwankte der Aktienkurs zwischen 139 und 182 US-Dollar hin und her. Aktuell steht der Kurs bei 141,12 US-Dollar, also wieder am unteren Ende der Spanne (Stand 19.11.2021). Insbesondere die vor wenigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...