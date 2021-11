Diversität wird oft auf das Geschlecht reduziert. Doch auch beim Thema Alter besteht Nachholbedarf. Sowohl Berufsanfänger:innen als auch ältere Generationen fallen oft durchs Raster. Im Film "The Intern" aus dem Jahr 2015 zeigen Robert DeNiro und Anne Hathaway charmant, welcher Wert in einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit liegen kann: Ben Whittaker (DeNiro), Witwer und pensionierte Führungskraft, nimmt an einem Praktikumsprogramm eines Startups teil. Jules Ostin (Hathaway), Gründerin und CEO, und ihr Team, die Ben anfangs skeptisch gegenüberstehen, lernen mit der ...

