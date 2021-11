In El Salvador wird eine kreisrunde Bitcoin-City entstehen, die von einem Vulkan mit Energie versorgt wird und in der - außer der Mehrwertsteuer - keine Steuern erhoben werden sollen. In seiner Schlussrede auf der im Land veranstalteten Bitcoin-Woche "LaBitConf" hat El Salvadors Präsident Nayib Bukele ein neues Großprojekt seines Landes vorgestellt. Am südlichsten Zipfel El Salvadors soll in der Region La Union - versorgt durch den Vulkan Conchagua - eine Metropole entstehen, die sich ganz dem Bitcoin widmen und dementsprechend auch Bitcoin-City heißen soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...