Spekuliert wird über Valneva schon seit Monaten viel, was an den Märkten für ordentlich Bewegung sorgte. Vor wenigen Tagen lieferte das Unternehmen nun endlich auch wieder frische Zahlen, und die kamen bei den Aktionären gut an. In der Folge erfährt die Aktie des französischen Impfstoffherstellers wieder spürbaren Aufwind.Nachdem die Kurse bereits am Donnerstag ordentlich zulegen konnten, legten die Bullen tags darauf noch einmal nach und gönnten Valneva (FR0004056851) am Freitag ein weiteres Kursplus von 0,93 Prozent. Auf Wochensicht hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...