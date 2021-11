BioNTech-Aktionäre werden in der kommenden Woche ihre Augen auf Amsterdam richten. Denn dort hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihren Sitz. Nachdem die USA und auch Israel den BioNTech-Impfstoff in den vergangenen Wochen für Kinder ab fünf Jahren zugelassen haben, wird die EMA in der kommenden Woche entscheiden, ob das nun auch für Europa gilt.

Angesichts der steigenden Inzidenzen und explodieren Fallzahlen wäre eine Zulassung wohl ein Segen, um die vierte Welle effektiv zu brechen. Neben den mittlerweile flächendeckend geforderten Booster-Impfungen wäre das für BioNTech ein weiterer großer Absatzmarkt. An der Börse scheint schon der ein oder andere auf eine erfolgreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...