Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht sich massiver Kritik ausgesetzt. Spahn hatte geplant für den BioNTech-Impfstoff Bestellobergrenzen festzulegen, um die kurz vor dem Verfallsdatum stehenden Moderna-Dosen zuerst auszuliefern. Doch schon nach wenigen Stunden muss Spahn nun zurückrudern. Denn die Bestellungen an Impfstoffen sind so hoch, dass Spahn keine Wahl bleibt…

Allein in dieser und der nächsten Woche werden zehn Millionen BioNTech-Dosen an die Länder ausgeliefert, vermeldete zuerst das Portal "Business Insider". Der BioNTech-Impfstoff erfreut sich also nach wie vor extremer Beliebtheit bei den Menschen und damit natürlich auch bei den Arztpraxen. Auch an der Börse machen die Mainzer derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...