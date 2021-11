Der Mainzer Impfstoffhersteller wird in Kürze massiv expandieren. Am Standort in Mainz erhält das Unternehmen bereits Anfang 2022 einen Teil des kürzlich erworbenen Kasernengeländes, um dort insbesondere Labore und andere Bürokomplexe zu schaffen. Im folgenden Jahr soll das Grundstück dann komplett geräumt und an BioNTech übergeben werden. Insgesamt planen die Mainzer hier Investitionen von rund einer Milliarde Euro!

An der Börse konnte BioNTech zuletzt wieder extrem punkten. Die letzten acht Sitzungen beendete der Kurs allesamt mit Kursgewinnen und konnte dabei an der Nasdaq fast 30 Prozent zulegen. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein. Denn mit einem kräftigen Kurssprung am Freitag katapultierte ...

