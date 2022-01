Die Aktie von BioNTech und Moderna haben am Montag kräftige Rücksetzer hinnehmen müssen. BioNTech ging am Ende mit einem Minus von gut zehn Prozent auf 231,85 Dollar aus dem Handel, Moderna verlor 7,5 Prozent auf 235,05 Dollar.Dabei gab es für BioNTech eigentlich gute Nachrichten: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Montag Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Die Behörde sei nach der Auswertung von Daten zu 6.300 Jugendlichen in Israel zu dem Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...