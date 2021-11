EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission

Bronschhofen, 22. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Ausgabe einer fünfjährigen Pflichtwandelanleihe (MCB) in Höhe von bis zu CHF 60 Millionen beschlossen hat, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) abgedeckt ist. Die finanziellen Mittel sollen als Eigenkapital für die Finanzierung zukünftiger Akquisitionen im Tätigkeitsbereich von Cicor verwendet werden. Die Pflichtwandelanleihe wird allen Aktionären im Verhältnis zu ihrem Aktienanteil angeboten, vorbehaltlich der geltenden Kapitalmarktbeschränkungen - das Unternehmen plant den Handel der Vorzeichnungsrechte, sofern die Börse dies genehmigt. Der Wandelpreis soll CHF 47.50 pro Aktie betragen und die Pflichtwandelanleihe wird nicht verzinst.



Die Emission der Pflichtwandelanleihe steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses der im Dezember 2021 stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung, die Statuten von Cicor anzupassen, um eine Klausel zum bedingten Kapital einzuführen, die den geplanten Wandelpreis ermöglicht und um das verfügbare bedingte Kapital zu erhöhen. Die Emission steht zudem unter dem Vorbehalt bestimmter Bestätigungen der Revisionsstelle, der Börse sowie der Steuerbehörden.



Sollte die ausserordentliche Generalversammlung die Statuten nicht ändern oder sollten die entsprechenden Bestätigungen nicht vorliegen, können die Bedingungen geändert oder die Emission annulliert werden. Cicor hat das Recht, die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe an OEP für einen Zeitraum von zwölf Monaten aufzuschieben, in Tranchen zu emittieren oder nicht zu emittieren. Gegenüber allen anderen Aktionären hat Cicor das Recht, alle (sofort ausgegebenen) Pflichtwandelanleihen während zwölf Monaten zurückzufordern, vorausgesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflichtwandelanleihe an OEP ausgegeben worden ist. Dieses Aufschub- und Rückforderungsrecht soll die notwendige Flexibilität von Cicor sicherstellen, falls die Mittel nicht zur Finanzierung weiterer Akquisitionen benötigt werden.



Daniel Frutig, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte: "Cicor ist erfreut, diese Pflichtwandelanleihe ausgeben zu können, die der Ausgabe von Aktien gleichkommt. Sie verschafft Cicor sofort die nötige Flexibilität, um für die weitere Konsolidierung des Marktes bereit zu sein. Cicor begrüsst, dass sie von ihrem Grossaktionär OEP bei dieser Emission unterstützt wird'

