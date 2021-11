Das erste Teilstück des an den Firmensitz in Mainz angrenzenden Kasernengeländes wird BIONTECH Anfang 2022 erhalten. Dort werden neue Labore und Büroflächen gebaut. Der übrige Bereich des Bundeswehr-Geländes wird für das Unternehmen Anfang 2023 frei. Dann wird man doppelt so viel Fläche haben wie derzeit. Insgesamt sind zehn neue Gebäude über Mainz verteilt geplant oder bereits im Bau. Entstehen soll ein Campus für Wissenschaft und ein Mini-Campus für Administration. Hinzu kommt eine Herstellungsstätte für Krebstherapien und Büroflächen, die sich über die Stadt verteilen.



Aktuell hat BIONTECH rund 1.800 Beschäftigte in Mainz und 2.800 weltweit. In den nächsten fünf bis acht Jahren soll die Zahl der Beschäftigten in Mainz auf 3.000 bis 4.000 wachsen. Dann man tau...



