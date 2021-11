Die erneute Erörterung der Einwände von Kritikern an der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin geht am Montag zu Ende. Damit rückt der Zeitpunkt einer Entscheidung über die Genehmigung für die erste Tesla-Fabrik in Europa durch das Land Brandenburg näher.Erst muss die Erörterung noch ausgewertet werden. Umweltverbände hatten dem Land nach der Online-Erörterung von über 800 Einwänden im Oktober vorgeworfen, sie sei zu spät bekanntgemacht worden. Daraufhin entschied das Landesumweltamt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...