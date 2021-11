DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau aus Blaubeuren setzt Obergeschoss auf Kindergarten in Bad Boll

Im Kindergarten "Pfiffikus" in Bad Boll musste rasch Platz für eine weitere Kindergruppe geschaffen werden. Die Lösung: Das Bestandsgebäude, ein gemietetes Modulgebäude von Heinkel Modulbau, wurde um ein weiteres Stockwerk aufgestockt. Neben schneller Verfügbarkeit in Verbindung mit hoher Flexibilität war für die Gemeinde vor allem die kindgerechte Konzeption der Mietmodule von Heinkel Modulbau entscheidend.

Hell und mit Dachterrasse

Das neue Stockwerk dient als Gruppenraum sowie Bewegungsraum und wird von allen Pfiffikus-Kindern genutzt. Außerdem befinden sich auf diesem Stockwerk ein Intensivraum, eine Küche, ein Abstellraum, ein Kinder-WC sowie Dusche und WC für die Betreuerinnen und Betreuer. Mit großen Fenstern wurde eine helle, freundliche Raumatmosphäre geschaffen, die den Bestandsgebäuden in nichts nachsteht. Zum Wohlfühlen trägt zudem eine Dachterrasse bei, von der die Fluchttreppe direkt ins Freie führt.

Schon mehrere Projekte verwirklicht

Heinkel Modulbau arbeitet schon seit vielen Jahren für die Gemeinde Bad Boll. So wurden beispielsweise 2012 und 2013 mehrere Klassenräume errichtet.

Die Erweiterung des Kindergartens auf einen Blick:

. Aufstockung des Gebäudes

. Gesamtgröße 15,00 /14,50 Meter

. Raumhöhe 2,75 Meter

. 1-gruppige Erweiterung

. Fassade: sibirische Lärche

. Erstellt nach Schulbau- und GUV-Richtlinie

. Brandschutz F30

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

