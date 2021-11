Die pakistanische Regierung hat dem Videoportal Tiktok erlaubt, den Betrieb auf ihrem Boden wieder aufzunehmen. Für das Unternehmen ist dies bereits der fünfte Anlauf, um sich in Pakistan zu etablieren. Insgesamt viermal wurde das aus China stammende soziale Netzwerk in Pakistan verboten. Die Gründe der Sperren waren stets unangemessene Inhalte für die Bürger des südasiatischen Staates. Inhalte, die bei Tiktok in Pakistan gezeigt werden dürfen, müssen bestimmten Anforderungen unterliegen. Sie müssen dabei den "religiösen, kulturellen, ethnischen und nationalen Sicherheitsempfindlichkeiten ...

