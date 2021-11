Noch vor wenigen Wochen sah es für die Lufthansa nach vielen Monaten der Tristesse endlich wieder relativ gut aus. Die Öffnung der USA für Geimpfte und die daraufhin kräftig anziehenden Buchungen für Nordamerika-Flüge machten Hoffnung auf mehr. Doch im Zuge der kräftig gestiegenen Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern sorgen sich nun wieder viele Marktteilnehmer, was den Kurs zuletzt deutlich belastete. Was nun?

