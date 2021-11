Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag riss die Rekordserie des DAX. Zuvor hatte er an sechs Handelstagen in Folge neue Allzeithöchststände markiert. Vor dem Wochenende ging es für den Leitindex um 0,4 Prozent abwärts. Auf Wochensicht präsentierte er sich somit kaum bewegt. Marktidee: HelloFresh. Die Aktie des Kochboxen-Anbieters bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der sie bis auf ein im August markiertes Rekordhoch befördert hatte. Die anschließende Abwärtskorrektur ließ die Notierung zeitweise auf ein 6-Monats-Tief absacken. In Reaktion auf die Vorlage von Geschäftszahlen konnte der Wert die 200-Tage-Linie dynamisch zurückerobern. Zuletzt hatte er eine mehrtägige Konsolidierung vollzogen. In den vergangenen Tagen übernahmen die Bullen wieder das Ruder und konnten den Kurs bis auf ein am Freitag verzeichnetes neues Rekordhoch hochtreiben.