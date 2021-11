Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1275 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.Auch zum Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0480 nahe ihrer Tiefstände. Vor dem Wochenende war der Euro deutlich unter die Marke von 1,05 Franken gerutscht. Der US-Dollar kostet zu Wochenbeginn ...

