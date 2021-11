Der schwedische Netzwerkausrüster will sich in den USA durch einen milliardenschweren Zukauf verstärken. Für 21 $ je Aktie soll der US-Anbieter von Cloud-basierter Kommunikation Vonage gekauft werden. Inklusive Schulden wird Vonage damit mit 6,2 Mrd. $ bewertet. Der Abschluss soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen erreicht werden. Das Vonage-Mangement unterstützt die Transaktion.



