Varta steuert mit der E-Mobilität einen weiteren Wachstumsmarkt an. Mit der V4Drive-Hochleistungsbatterie soll die Performance in die Branche gebracht werden. Das Interesse potenzieller Kunden scheint groß. In den kommenden zwei Jahren soll die Massenproduktion aufgebaut werden. Bei der Produktion der größeren Lithium-Ionen-Rundzelle will der Batteriehersteller von den Synergien durch die CoinPower-Zellen profitieren."Die V4Drive im Format 21700 dient im Auto zunächst nicht als alleinige Antriebsbatterie, ...

