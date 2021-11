Köln (ots) -In diesem Jahr soll Weihnachten etwas ganz Besonderes werden. Ein außergewöhnliches Fest, das die liebsten Menschen versammelt. Zum Essen, Spielen, Zeit verbringen, das Beisammensein genießen und jene Momente schaffen, die wir in den vergangenen Monaten so sehr zu schätzen gelernt haben.Dieses Weihnachtsfest soll darum noch ein bisschen feierlicher werden - genau dabei unterstützt Bloom & Wild und ist noch mal einen Schritt weitergegangen. Die Blumen sind natürlich so schön wie eh und je - und dieses Mal enthalten in einigen der kühnsten, kreativsten Arrangements. Die Dekoration ist noch etwas festlicher. Die Geschenke noch etwas bewusster und persönlicher. Ergänzt um die kleinen Dinge, mit denen dieses Jahr in Erinnerung bleiben wird.Festliche Adventskränze - Nichts sorgt so schnell für weihnachtliche Stimmung wie ein Adventskranz. Die beiden Kreationen von Bloom & Wild werten den Tisch auf und kreieren eine gemütliche Atmosphäre.Geschenk-Sets - Die Blumensträuße sowie die Zimmerpflanzen von Bloom & Wild können direkt im Set mit festlichen Extras bestellt werden - von der passenden Vase für Blumenfans über eine Nikolaus- oder Weihnachtsschokolade zum Naschen bis hin zu Kerzen für etwas mehr Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit. Darunter der ultimative Festtagsfavorit: der Weihnachtsstern.Mini-Weihnachtsbäume - Als Erfinder der 'Tiny Trees' lässt sich Bloom & Wild jedes Jahr neue Designs einfallen - auch in dieser Saison stehen 5 Mini-Bäume für die Weihnachtszeit bereit. Wer freut sich nicht über einen pflegeleichten, kleinen Weihnachtsbaum, der nach den Feiertagen einfach umgetopft und herangezogen werden kann?!Das Team von Bloom & Wild hat schon im vergangen Jahr damit begonnen, das perfekte Weihnachten 2021 zu entwerfen, an dem nachgeholt werden kann, was wir im letzten Jahr vielleicht verpasst haben. Die neuen Kollektionen enthalten alles, was ein unvergessliches Fest für unsere Kund*innen braucht.Die einfachen Dinge - Die Wertschätzung der stillen Momente. Der erste Glühwein des Jahres. Ein eisiger Morgen mit herrlich frischer Luft. Sich wieder darauf besinnen, worauf es wirklich ankommt. Diese Stimmung fängt ein Blumenstrauß ein, der beruhigend und zurückhaltend ist - mit mühelos schönen weißen und roten Rosen, Eukalyptus und Johanniskraut-Beeren sowie rustikalen Elementen wie Tannenzapfen, Papier und Schnüren.Herzerwärmende Rituale - Eine Hommage an geliebte Traditionen, mit denen man nicht brechen möchte. Den Baum gemeinsam mit der Familie schmücken. Sich für den Spaziergang über den Weihnachtsmarkt dick einpacken. Eine kleine Leckerei für das Christkind. Die Texturen sind bei diesem gefühlvollen Thema essenziell: Knisternde getrocknete Stiele werden kombiniert mit borstigen Disteln und flauschigen Chrysanthemen. Warme Bernsteintöne treffen auf stimmungsvolles Mitternachtsblau und Smaragdgrün.Kreative, aufmerksame Augenblicke - Die Magie, etwas selberzumachen. Diese Kollektion ist da, um Räume und Momente im chaotischen Alltag zu finden sowie Zeit und Energie zu reservieren, um sich friedlich dem Basteln hinzugeben - vom hübsch gedeckten Tisch bis zu einem handgefertigten Geschenk. Die Produkte von Bloom & Wild wurden dafür kreiert, die Fantasie anzuregen und zu Momenten der Reflexion zu inspirieren.About Bloom & Wild - Natürlich, wild und geprägt durch die berühmten englischen Gärten: Die saisonalen Bouquets von Bloom & Wild werden mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt und handgebunden oder als Kreativ- Blumenbox zum selber Arrangieren versendet. Die Lieferung erfolgt schnell und einfach und ist innerhalb Deutschlands kostenlos. Darüber hinaus versendet Bloom & Wild nicht nur Blumen, sondern hilft auch dabei, echte Fürsorge zu zeigen - an 365 Tagen im Jahr, zu jedem Anlass, auch über den Muttertag hinaus. Mit dem Thoughtful Marketing Movement hat das Unternehmen dabei jedoch auch die sensiblen Anlässe im Blick und erlaubt es seinen Kund*innen sich dank gezielter Opt-out-Kampagnen individuell für diese abzumelden.Bildmaterial unter folgendem Link (https://drive.google.com/drive/folders/1D7htHJlC7aBRZiZm1kplvlwLolWujNDS).Pressekontakt:geBONGt Communication | CooperationStephanie Bong | Stephanie Taranubloomandwild.pr@ge-bong-t.comOriginal-Content von: geBONGt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153802/5078769