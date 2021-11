Malters (ots) -Das Umfrageinstitut DemoSCOPE hat im Auftrag von blackfridaydeals.ch eine repräsentative Umfrage zum Black Friday durchgeführt. Die Umfrage ergab, dass insgesamt nur jede:r Sechste am letzten Black Friday eingekauft hat. Auch von Überkonsum kann keine Rede sein, denn die Kund:innen kaufen laut der Umfrage vor allem Produkte, welche sie sowieso brauchen.Bald ist Black Friday. Das grösste und umsatzstärkste Shopping-Event der Schweiz. Wir geben einen Überblick über neue Einsichten zum Black Friday Konsum. Gleichzeitig glauben wir, dass der Black Friday dieses Jahr bei rund 500 Millionen Umsatz stagnieren wird. Jedoch werden die umliegenden Tage mehr Umsatz generieren als in den Vorjahren.Zwei Drittel aller jungen Kund:innen haben schon einen Black Friday Kauf bereutEin Drittel aller befragten Konsument:innen, welche letzten Black Friday etwas gekauft haben, haben mindestens einen Black Friday Kauf bereut. Schaut man sich lediglich die Altersgruppe der 15-34-Jährigen an, dann steigt der Anteil der Kunden mit Reue gar auf zwei Drittel. Dennoch kann man nicht von einem generellen Überkonsum reden, denn gemäss Umfrage kauft lediglich jede 8. Person Produkte ausschliesslich wegen den hohen Rabatten. Fast 70% der Käufer des letzten Black Friday gaben an, lediglich Artikel eingekauft zu haben, welche sie auch wirklich benötigten.Weiter entlastet folgende Erkenntnis das Vorurteil des Überkonsums: nur 5% der Schweizerinnen und Schweizer gaben an, wegen Black Friday schon einmal ihr persönliches Budget überschritten zu haben. Bei den Antworten zu dieser Frage kann man einen deutlichen Röstigraben beobachten. Westschweizer:innen haben ihr Budget schon dreimal so häufig überschritten wie Deutschweizer:innen.- Eine ausführlichere Version der Medienmitteilung gibt es hier (https://www.blackfridaydeals.ch/black-friday-umfrage.pdf).- Detailliertere Resultate zur Umfrage gibt es hier (https://www.blackfridaydeals.ch/grafiken-demoscope.pdf).Pressekontakt:blackfridaydeals.chJulian ZrotzE-Mail: julian@blackfridaydeals.chTel: 076 378 13 37Original-Content von: blackfridaydeals.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080190/100881520