Widersprüchliche Signale zerren an den Wertpapiermärkten in beide Richtungen. Hohe Risikobereitschaft wiegt Warnsignale auf. 21. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Trotz anhaltend hoher Inflation und steigender Covid-Infektionszahlen hat der DAX sechsmal in Folge neue Marken gesetzt. Nun könnte eine Konsolidierung anstehen. Zwar sollten US-Konjunkturdaten aus den USA in dieser Woche bestätigen, dass zumindest die US-Wirtschaft auf einem soliden Kurs ist, doch in der Eurozone könnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...