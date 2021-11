Der Euro hat am Montag im Frühhandel knapp über seinem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Mitte 2020 notiert. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,1272 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend (1,1292 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1271 Dollar festgesetzt.Die Äußerungen von EZB-Chefin Lagarde, wonach die EZB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...