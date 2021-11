The following instruments on XETRA do have their first trading 22.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.11.2021Aktien1 FI4000512678 Lemonsoft Oyj2 HU0000155726 Alteo Energiaszolgaltato Nyrt3 CA67578E1007 Odd Burger Corp.4 BG1100003166 Allterco JSCoAnleihen1 XS2410368042 A.P.Moeller-Maersk A/S2 USG15820EA02 British Telecommunications PLC3 USG15820EB84 British Telecommunications PLC4 XS2411135150 Ontario Teachers Finance Trust5 US857477BQ55 State Street Corp.6 FR0014006PN2 Ile-de-France Mobilités7 FR0014006ND8 ACCOR S.A.8 US010392FW36 Alabama Power Co.9 US06738EBU82 Barclays PLC10 US06738EBW49 Barclays PLC11 US06738EBV65 Barclays PLC12 XS2411720233 Sandvik AB13 USU07181BG18 Baxter International Inc.14 USU07181BD86 Baxter International Inc.15 USU07181BF35 Baxter International Inc.16 USU07181BE69 Baxter International Inc.