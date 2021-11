Der DAX bewegt sich zum Wochenauftakt auf sein in der vergangenen Woche erreichtes Rekordniveau bei 16.290 Zählern zu. Am Morgen wird der Leitindex bei 16.190 Punkten rund 100 Punkte unter dem Allzeithoch berechnet. Die mehrwöchige Rally am heimischen Aktienmarkt hat den DAX seit Anfang Oktober nun um rund zehn Prozent in die Höhe katapultiert - trotz steigender Infektionszahlen. Als unterstützend erweist sich weiterhin der schwache Euro, der gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit 2020 ...

