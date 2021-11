Das Brandenburger Gesundheitsministerium schließt angesichts eines gebremsten Einsatzes der Luca-App in Kommunen zur Kontaktverfolgung von Coronainfektionen ein vorzeitiges Vertragsende nicht aus. "Inzwischen ist festzustellen, dass sich die Erwartungen, die in die Luca-App gesetzt wurden, bislang teilweise nicht erfüllt haben", heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion. Eine weiter bestehende Datenschutzproblematik bremse den produktiven Einsatz aus. "Sofern sich die Luca-App nicht spätestens zum Jahresende 2021 im Praxiseinsatz bewährt hat, ist eine ...

