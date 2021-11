Der Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard hat auch den CEO Bobby Kotick erfasst, was die Talfahrt der Gaming-Aktie noch einmal beschleunigt hat. Alleine in der vergangenen Handelswoche mussten die Anleger einen Kursverlust von über zehn Prozent verkraften - und jetzt denkt der CEO auch noch über seinen Rücktritt nach.Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Kotick am Freitag in einem Meeting mit seinen Geschäftsführern die Möglichkeit seines Rücktritts in den Raum gestellt, wenn die internen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...