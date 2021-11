FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Hugo Boss von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 67 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn ist überzeugt davon, dass der neue Konzernchef Daniel Grieder bei Boss so erfolgreich sein wird wie vorher bei Tommy Hilfiger. Deshalb wird Kuhn für den Modekonzern nun optimistischer, wie in einer am Montag vorliegenden Studie zu lesen ist./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 /05:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

