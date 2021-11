Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt haben die Anleger angesichts der sich verschärfenden Corona-Situation Sicherheit gesucht und die Kurse nach oben getrieben, so die Analysten der Nord LB.Wie zuvor schon in Europa hätten auch US-Anleihen von den steigenden Corona-Infektionszahlen profitieren können. ...

