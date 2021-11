Als unser Nachbarland Österreich am Freitag den Lockdown für alle verhängte, war die Maßnahme bis an die Frankfurter Börse zu spüren. Der Deutsche Aktienindex, bislang scheinbar immun gegen die vierte Infektionswelle mit dem Coronavirus, war plötzlich doch verwundbar und musste nach der Rekordserie einen Rückschlag verkraften. Heute dürfte es nun darum gehen, auszuloten, ob weitere Gewinnmitnahmen den DAX erst einmal in Richtung 16.000 Punkte drücken oder Schnäppchenjäger den Freitag schnell wieder ...

