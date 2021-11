DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Quartalsergebnis

EQUI.TS GmbH (22.11.2021) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Schlussspurt in der auflaufenden Corona-Welle



Bei Viscom war die Geschäftserholung in Q3/21 beeindruckend, was zur Anhebung der 21er Guidance und der EQUI.TS-Prognose Anlass gab. Die konjunkturellen Erholungszeichen kommen anhaltend aus Ost-Asien, insbesondere aus China. Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der erfreuliche Ordereingang in Q3/21 - lieferten eine sehr solide Basis für einen Spurt im traditionell schwergewichtigen Schlussquartal. Der 9M/21-Ordereingang von € 67,7 Mio. (+60,8 % yoy) profitierte von den rekordhohen Bestellungen im Q2 und - etwas abgeschwächt - in Q3/21. Der Arbeitsvorrat wuchs in den letzten drei Monaten trotz beschleunigtem Umsatzwachstum. Auch die Ergebnisentwicklung (EBIT) in Q3/21 bestätigt den Aufwärtstrend. Die 9M/21-EBIT-Marge (3,39 %; Vj.: -16,8 %) profitierte von der sequenziellen Verbesserung der Profitabilität. Das 9M/21er EPS erreichte € 0,13 (9M/20: € -0,81).

Auf der anderen Seite hat die auflaufende 4. Welle der Corona-Pandemie in Europa und USA die durch Lieferketten- und Logistik-Herausforderungen bereits reduzierte Planungssicherheit im Allgemeinen und die Visibilität der Nachfrageentwicklung im Besonderen wieder abgesenkt.



Die Anlageempfehlung lautet kaufen - sie wird durch eine anhaltend günstige Peerbewertung gestützt.





