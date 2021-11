DJ Prosus weiter von starkem Wachstum gekennzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Prosus hat seinen Handelsgewinn in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (per Ende September) um 8 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft profitierte nach eigenen Angaben vom raschen Wachstum in den Bereichen Bildungstechnologie und Lebensmittellieferdienste. Vor einer Woche hatte die in Amsterdam gelistete Tochter des südafrikanischen Naspers-Konzerns bereits angekündigt, der Kerngewinn je Aktie sei zwischen 5 und 12 Prozent gestiegen.

Jetzt erklärte Prosus, dass das E-Commerce-Portfolio die Einnahmen um 5 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar gesteigert hat, zugleich sei der Handelsverlust dieses Segments auf 372 von 214 Millionen Dollar gestiegen. Zum Bereich E-Commerce gehören Unternehmen aus den Bereichen Kleinanzeigen, Lebensmittellieferung, Bildungstechnologie sowie Fintechs. Prosus ist mit 27,4 Prozent größter Anteilseigner an Delivery Hero.

"In der ersten Jahreshälfte haben unsere Internetgeschäfte ein solides Wachstum erzielt, das die starke Leistung des Vorjahreszeitraums noch verstärkt hat", sagte CEO Bob van Dijk.

Prosus wertvollste Beteiligung ist ein Aktienpaket am chinesischen Internetgiganten Tencent, das jedoch nicht Teil des E-Commerce-Portfolios ist. Die Renditen von Tencent dominieren die Renditen der Prosus-Gruppe.

November 22, 2021

