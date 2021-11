DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

JHCAP-INTECH US CORE ADA FK4L IE0032746863 BAW/UFN

JHCAP-INT.US CORE AEOAHD FK4G IE0032746970 BAW/UFN

JAMS-JAMS E.MKT DEBT ADLA SKZ8 IE0034004030 BAW/UFN

JAMS-JAMS E.MKT DEBT AEOA SKZ7 IE00B06CFP96 BAW/UFN

PINEBR.GL-INDIA EQUITY A WYQ4 IE00B0JY6M65 BAW/UFN

PBR.GL-GL.EM.MKTS F.E.F.A WYQ5 IE00B0JY6N72 BAW/UFN

AFRICA OPP.NEW05/21 DL-01 0AO KYG012921469 BAW/UFN

JPM-JAPAN EQU. JPMJE ADDL JPJW LU0053696224 BAW/UFN

NIFLI-OST.EU.S.COM. RA FHOB LU0064070138 BAW/UFN

OYSTER-ITAL.OPP.NAM.CEO OFDH LU0069164738 BAW/UFN

MSI-US GROWTH FD A MSJ6 LU0073232471 BAW/UFN

JPM-US TECHNOLOGY A D.DL JPJ3 LU0082616367 BAW/UFN

C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1 CFE4 LU0090908194 BAW/UFN

OYSTER-EURO FIXED INC.CEO OFDC LU0095343264 BAW/UFN

OYSTER-GL DIV.IN.CEO OFDG LU0095343421 BAW/UFN

OYSTER-SUS.EUR.CEO2 OFDE LU0096450555 BAW/UFN

F.TEM.INV-F.TECHN. A ACC TESG LU0109392836 BAW/UFN

JPM-GR.CHINA JPMGC ADDL JPJT LU0117841782 BAW/UFN

OYSTER-SUS.EUR.NEO2 OFDR LU0133194562 BAW/UFN

