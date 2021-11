Die Apple-Aktie hat ihren Höhenflug fortgesetzt und ging mit einem Plus von über sieben Prozent aus der letzten Handelswoche. Die Gerüchte, dass der Konzern aktuell in die Entwicklung eines elektrisch selbstfahrenden Autos investiert sowie die Branchenstärke der Tech-Aktien nach den Zahlen von Nvidia haben die Papiere deutlich beflügelt. So könnte es nach der Rekordjagd auf das Allzeithoch weitergehen.

