Wilnsdorf (ots) -Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Einbruchsgefahr um ein Vielfaches. Das BKA (Bundeskriminalamt) verzeichnet im Herbst und im Winter deutlich höhere Fallzahlen mit den Schwerpunkten in Metropolen und städtische Regionen sowie Gegenden entlang von Fernstraßen. Einbrecher können durch die Haus- und Innenbeleuchtung relativ leicht erkennen, ob die Bewohner zu Hause sind oder nicht.Einbruchschutz durch präventive MaßnahmenDie Polizei und mehrere Initiativen geben wertvolle Tipps, um Einbrüchen durch das eigene Verhalten vorzubeugen. Täuschen Sie Ihre Anwesenheit durch Zeitschaltuhren bei der Beleuchtung vor, schließen Sie alle Türen und Fenster vollständig und platzieren Sie Lampen oder Scheinwerfer so, dass diese durch Bewegungsmelder aktiviert werden. Bei einer Reise oder einer längeren Abwesenheit lassen Sie den Briefkasten leeren und eine Vertrauensperson regelmäßig nach dem Rechten sehen.Intelligenter Funk-Fenstersensor schützt vor EinbrüchenMit dem innovativen Funk-Fenstersensor senso secure von SIEGENIA lässt sich die Sicherheit für Ihr Haus und Ihre vier Wände aber noch nachhaltig erhöhen. Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert und von außen nicht erkenntlich, können jederzeit alle Öffnungs- und Verriegelungszustände der Fenster überwacht werden. Auf diese Weise bleibt kein Fenster versehentlich offen stehen oder nur angelehnt. Aufschluss darüber gibt die SIEGENIA Comfort App, mit der klar erkennbar ist, ob ein Handlungsbedarf besteht.Für den erhöhten Einbruchschutz sorgt der integrierte Vibrationssensor, der umgehend jeden Manipulationsversuch erkennt und ein für den Einbrecher hörbares und abschreckendes Alarmsignal direkt am Fenster auslöst. Ein weiteres, lautes akustisches Signal wird zusätzlich über die SIEGENIA Connect Box abgesetzt. Die Bewohner des Hauses oder der Wohnung werden per Push-Notification über den Einbruchsversuch informiert.Die unsichtbare Sicherheitslösung für Ihre Fenster ist der perfekte Schutz vor Einbrüchen.