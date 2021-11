DGAP-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

hep startet Bauarbeiten an Großprojekt in Japan // Fünf US-amerikanische Solarprojekte kurz vor Netzanschluss



22.11.2021 / 10:00

Güglingen, 22. November 2021 - Die erfolgreiche internationale Solarprojektentwicklung von hep setzt sich fort. Sowohl in Japan als auch in den USA wurden weitere wichtige Meilensteine erreicht.



Japanisches Solarprojekt steht kurz vor Bauphase

Der Forstausschuss hat der Umsetzung eines 13 Megawatt Peak (MWp) starken Solarprojektes in der Chiba Präfektur im Oktober 2021 zugestimmt. Der Beginn der Bodenvorbereitungen ist noch für dieses Jahr geplant. Der voraussichtliche Netzanschluss ist im zweiten Quartal 2023 angesetzt.



Mit dem mittlerweile elften von hep selbst errichteten Park in Japan erhöht sich die dort installierte Gesamtkapazität von 27 MWp auf 40 MWp. hep ist im Land der aufgehenden Sonne seit 2013 vertreten und verfügt über zwei eigene Unternehmensstandorte in Kobe und Tokio.



Fünf US-amerikanische Projekte kurz vor Netzanschluss

Des Weiteren schreiten die Bauvorhaben der US-amerikanischen Projekte weiter voran. Für den ersten Solarpark erfolgte im Juli 2021 die mechanische Fertigstellung. Vier weitere Solarparks folgten im August 2021. Vor der gewerblichen Inbetriebnahme findet eine Testphase statt, um die Solarparks vollständig an das Netz anzuschließen.



Umfangreiches Portfolio von hep aktuell im Bau in den Vereinigten Staaten

Das Portfolio aus sieben Community-Solar-Projekten wurde Ende 2020 von hep in einem frühen Entwicklungsstadium akquiriert und mit dem Projektentwicklungspartner Solops entwickelt. Nun befinden sich alle sieben Projekte im Bau. Geplant ist, drei davon bis Ende 2021 fertigzustellen. Die Fertigstellung der restlichen vier Solarparks ist für Anfang 2022 angesetzt. Mit rund 21 MWp ist es das bisher größte Portfolio, für das hep mit seinem ganzheitlichen Ansatz Projektentwicklung und Bau aus einer Hand ausführt.



Der Bau und der anschließende Betrieb der sieben Projekte werden von hep Petra durchgeführt, einem Solarunternehmen, an dem hep seit Juli 2020 eine Mehrheitsbeteiligung besitzt.



