Den Haag (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Bank of England (BoE) klar signalisiert hatte, dass sie die Zinssätze zur Inflationsbekämpfung anheben wolle, befindet sie sich zur Überraschung aller noch immer in der Warteschleife, so Willem Verhagen, Senior Economist, Multi-Asset, bei NN Investment Partners (NN IP). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...