Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Handelstagen entwickelten sich die als sicher geltenden Staatsanleihen aus Frankreich und Deutschland deutlich besser als Papiere aus den Peripherieländern, so die Experten von Union Investment.So sei die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen gegen den Trend in anderen Märkten im Wochenvergleich sogar weiter zurückgekommen und habe Freitagmittag minus 0,32 Prozent betragen. Bundespapiere hätten sich in dieser Woche als knappes Gut erwiesen. Viele Banken würden sich bereits auf den Jahreswechsel und damit auch auf den Jahresabschluss vorbereiten. Bundesanleihen seien in diesem Zusammenhang für die Einlieferung bei der Zentralbank stark gesucht gewesen. Zudem habe es einige spekulative Marktteilnehmer wie Hedgefonds gegeben, die Bundesanleihen als Sicherheit für ihre Verluste benötigt hätten. ...

