Mit der Mietübereignung als Alternative zur klassischen Baufinanzierung ist GECCI 2020 in den Markt gegangen - 2021 wurden wichtige Meilensteine erreicht. Damit seien die Weichen für 2022 gestellt. So befinde sich im niedersächsischen Bockenem/Bültum das erste Großprojekt in der Realisierung. Auf insgesamt rund 23.300 qm - aufgrund der erfreulichen Nachfrage wurde das Projekt im Oktober sogar erweitert ...

