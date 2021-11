Santa Barbara, Kalifornien (ots) -Sonos (Nasdaq: SONO) stellt heute eine besondere Kooperation mit dem deutschen Rap-Superstar CRO vor. Zum zehnjährigen Jubiläum seines Erfolgshits "Easy" schafft der Musiker mit der Maske gemeinsam mit Sonos neue Erlebnisse für Fans - und zwar direkt auf Sonos Radio. In einer von CRO persönlich kuratierten Sonos Radio Station mit dem Titel "Count Your Blessings" werden Tracks des Musikers sowie weitere Songs präsentiert, die den Künstler bei seiner Arbeit inspirieren. Darüber hinaus gewährt eine eigene Radio Hour auf Sonos Radio Fans direkte Einblicke in das Leben des Kreativen: persönliche Anekdoten aus seiner Schulzeit, wie sich der Sound seines Flügels im Dschungel von Bali verändert hat und warum seine Mitbewohnerin gar nicht begeistert von "Easy" war. Die Kooperation mit dem deutschen Superstar bildet einen wichtigen Meilenstein für den eigenen Streaming-Dienst von Sonos, der im April 2020 erfolgreich gestartet ist: "Count Your Blessings" ist die erste Sonos Radio Station eines deutschsprachigen Künstlers und folgt handkuratierten Stations von internationalen Größen wie Dolly Parton und Erykah Badu. Sie ist ab dem 17. November auf Sonos Radio verfügbar.CRO auf Sonos Radio: eigene Hits und die Inspirationsquellen des KünstlersEin besonderes Highlight für alle CRO-Fans: Neben vielen der bekanntesten Hits des Rappers, darunter auch "Easy", lässt CRO die Hörer:innen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit handverlesenen Tracks, die den Rapper inspirieren und motivieren, können Fans sich dem Superstar nun noch näher fühlen. Insgesamt bietet die Sonos Radio Station von CRO einen vielseitigen Mix aus über 100 Songs verschiedenster Interpret:innen.Sonos Radio Hour: Im Gespräch mit dem Erfinder des "Raop"Neben der eigenen Sonos Radio Station geht die Kooperation zwischen Sonos und dem deutschen Superstar noch einen Schritt weiter und lässt CRO selbst aus dem Nähkästchen plaudern. In einem Interview mit dem renommierten Musikjournalisten Ji-Hun Kim erzählt der Rapper von seiner Karriere, seiner Inspiration und weiteren Zukunftsplänen. Hier erfahren die Hörer:innen, was sich hinter den Kulissen abspielt und erhaschen eventuell sogar einen seltenen Einblick in sein Privatleben, erfahren was ihn antreibt und was ihm bei seiner Musik wichtig ist. "Mit 'Count Your Blessings' möchte ich euch zeigen, was mich gerade begeistert, inspiriert und welche Künstler:innen schon immer einen Einfluss auf meine Musik hatten. Nicht nur international, nicht nur Rap", so CRO über die eigens kuratierte Station. "Junge Musiker:innen sind für mich ebenso inspirierend, wie die internationalen Classics. Ein paar dieser Songs haben mich über die letzten zehn Jahre begleitet und werden immer Ansporn für mich sein, etwas Neues zu schaffen. Ich freue mich, dass ich euch mit meiner Station als erster deutschsprachiger Künstler zeigen kann, was mich jeden Tag inspiriert."Die Begeisterung für verschiedenste Musikstile zeigt sich auch in der persönlichen musikalischen Entwicklung des Rappers. Vor allem auf seinem im April erschienenen Album "trip" macht sich das besonders bemerkbar: Hier verbindet CRO seine bekannten Wurzeln mit klangvoll starken Experimenten in anderen Genres. Seiner Kreativität lässt CRO mittlerweile in seinem eigenen Studio freien Lauf, das er sich während der Pandemie aufgebaut hat. Hier konnte er sich auch für "trip" voll ausleben - ein Album, das der Musiker selbst als sein "letztes Steinchen zur Freiheit" beschreibt. Mehr über seine nächsten Pläne erfahren Deutschrap-Fans in seiner Radio Hour auf Sonos Radio.Die Sonos Radio Station "Count Your Blessings" von CRO ist ab dem 17. November auf Sonos Radio und Mixcloud verfügbar. Sonos Radio ist in 16 Ländern weltweit verfügbar, darunter in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Irland, Niederlande, Australien, Neuseeland, Belgien, Österreich, Schweiz, Norwegen und Dänemark.Pressekontakt:Swordfish PRAriane Poschnerariane@swordfish-pr.deOriginal-Content von: Sonos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59301/5078900