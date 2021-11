Es ist ein wahrlich schwarzer Montagmorgen für die Investoren von Hochschild Mining. Die Aktie des in London gelisteten Silberproduzenten rauscht zum Wochenauftakt rund 50 Prozent in die Tiefe. Die Gründe: In Peru sieht sich der Konzern mit der Androhung von Minenschließungen konfrontiert. Hochschild selbst habe zwar eigenen Angaben zufolge keine Mitteilung seitens der Regierung erhalten. Doch Medienberichten zufolge sollen vier Minen in der Ayacucho Region in Peru keine Verlängerung erhalten. Zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...