Sechs Tage in Folge hat der DAX ein neues Allzeithoch erklommen. Dies hatte sich angedeutet, wenngleich die Intensität der Rallye ziemlich mau ist, denn im Wochenvergleich konnte der DAX nicht einmal ein halbes Prozent zulegen. Der Lockdown in Österreich hat Anlegern erst einmal die Laune verdorben. Gepaart mit der besonders hohen Volatilität des Verfallstages am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...