Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sank am Freitag auf ein Wochentief von 1,53 Prozent, nachdem sie zu Beginn der Woche mit 1,649 Prozent ein 3-Wochen-Hoch erreichte, so die Analysten von Postbank Research.Händler hätten Sorge über den anhaltenden Inflationsdruck und die Angebotsengpässe gezeigt. Zusätzlicher Sorgentreiber seien die Corona-Lockdowns in Europa gewesen, nachdem Österreich sie wieder eingeführt habe und andere Staaten nun folgen könnten. Zehnjährige Bundesanleihen hätten im Laufe der Woche geschwächelt und würden zum Freitag bei -0,32 rentieren, ein Minus von zehn Basispunkten im Vergleich zum Wochenstart. (Ausgabe vom 19.11.2021) (22.11.2021/alc/a/a) ...

