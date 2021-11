Der Lockdown in Österreich und der nicht ausgeschlossene Lockdown in Deutschland drücken den Heizölpreis. Japan schließt eine Freigabe von Teilen der strategischen Reserve nicht mehr aus. Es gibt Hinweise darauf, dass Houthi-Rebellen Öllieferungen nach Europa beeinträchtigen könnten. Der Ölpreis startet mit einem deutlichen Minus in die Woche. Hintergrund sind zum einen wieder stark steigende Corona-Infektionszahlen ...

