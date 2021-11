HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 174 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen bis 2023 leicht an und verwies auf eine überraschend gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Dabei dürfte sich der Anstieg der Gewinnmargen im Polysilizium-Geschäft 2022 umkehren./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de