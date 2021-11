Mit der Carsharing-Plattform Turo schickt sich IAC an, das nächste Spin-off an die Börse zu bringen.Auf Reisen statt in einem Hotel zu übernachten, ein Zimmer, die Wohnung oder das ganze Haus von Privatpersonen zu mieten, ist heute ganz normal und in erster Linie auf den Erfolg von Airbnb zurückzuführen. Das US-Unternehmen Turo bedient sich ebenfalls der Idee der Sharing Economy, vermittelt aber keine Unterkünfte, sondern Autos und macht damit den großen Vermietern wie dem kürzlich an die Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...