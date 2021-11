Hamburg (ots) -Die Deutsche Wildtier Stiftung verleiht ihren Forschungspreis 2021 an Dr. Simon Ripperger und sein Forschungsvorhaben zu den Wochenstuben des Großen Mausohrs (Myotis myotis). Sind die Wochenstuben wichtige Zentren des sozialen Lernens der Fledermäuse?Zur Verleihung des Forschungspreises 2021 lädt die Deutsche Wildtier Stiftung am Donnerstag, 2. Dezember ab 18.30 Uhr ins Zoologischen Museum Hamburg, Bundesstraße 52, 20146 Hamburg ein.Bitte melden Sie sich bis zum 28. November an unter: E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.deDie Veranstaltung wird nach der Corona-2G plus Regelung durchgeführt.Pressekontakt:Jenifer Calvi, PressereferentinDeutsche Wildtier StiftungTelefon 040-970 78 69 - 14J.Calvi@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/5079104