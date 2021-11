Die Deutsche Börse steht vor einer außerordentlichen Überprüfung der DAX-Familie. Auf Basis aktueller Ranglisten per Ende November am Freitag, 3. Dezember, werden die Werte in DAX, MDAX und SDAX gecheckt. Etwaige Umsetzungen erfolgen dann zum Montag, 20. Dezember. Unter anderem hat Heidelberger Druck gute Chancen, in den SDAX zurückzukehren. Es gibt jedoch weitere Änderungen.Während im DAX keine Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...